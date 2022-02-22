Общество

Заменить водительские удостоверения предлагают псковичам онлайн

Заявления на регистрацию транспортных средств и прицепов к ним, выдачу и замену водительских удостоверений можно подать онлайн через портал Госуслуг Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

При подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Одновременно с этим псковичей информируют о том, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра транспортного средства, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.