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Олег Грицаев о Дне защитника Отечества, службе и «откосах» от армии

Сегодня в России отмечают День воинской славы – День защитника Отечества. Об изменении отношения к этому празднику, а также о службе в армии в современной России в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) с ведущей Любовью Кузнецовой побеседовал ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев.

— Каков для вас символ Дня защитника Отечества? Насколько я припоминаю из нашего с вами общения, вы с детства не представляли себе иной судьбы: у вас служил отец, брат, близкий круг семьи — также военнослужащие.

— Совершенно верно. Брат служит до сих пор. Ну, а 23 февраля у меня всегда ассоциировалось со звездой. Помните, какая была на советских пилотках? Вот, почему-то, с ней. Понятно, что изначально 23 февраля был днем создания Красной Армии, после, уже в советские времена, он назывался Днем Советской Армии и Военно-морского флота. В 90-х годах уже было принято решение назвать этот праздник Днем защитника Отечества.

Честно скажу, я не считаю, что в праздник нужно просто поздравлять всех мальчиков и мужчин, нет, это праздник военнослужащих, мужчин и женщин, которые сейчас защищают нашу родину. У нас в государстве решили к этому празднику приравнять всех лиц мужского пола, потому что есть праздник для женщин — 8 Марта, а этот пусть будет для мужчин. Думаю, для этих целей можно было бы выбрать и другой день, а этот все-таки оставить только днем военнослужащих. Но это мое личное мнение.

— В связи с тем, что на сегодняшний день наша армия в основном формируется на профессиональной контрактной основе, поголовной службы в армии, как это было 15 и более лет назад, уже нет. Подрастает поколение, для которых День защитника Отечества — это поздравить мальчиков или мужчин, подарить им милые подарки и ждать ответного на 8 Марта. Чувствуете, что этот день теряет ту патриотическую составляющую, какая была раньше? Как считаете, нужно ли что-то с этим делать?

— Я уже практически ответил на этот вопрос. Да, я считаю, что этот день теряет былую силу, потому что не понятно, кто кого и с чем поздравляет. Есть Вооруженные силы, есть Военно-морской флот, есть Воздушно-космические силы. Я считаю, это их праздник.

Контрактная армия, из лично опыта скажу, лучше. Не в том плане, что люди там служат за деньги, нет. Просто армия должна состоять из профессионалов. По себе скажу, в первые командировки, еще до уровня командира роты, у меня были срочники. Тяжеловато. Все-таки профессионал — это профессионал. Тот же механик-водитель или наводчик-оператор боевой машины: если он уже 3-5 лет служит — представляете уровень подготовки — это профессионал. А если солдат-срочник пришел, чему его научишь за полгода? Да еще это и подневольный человек. Конечно, где-то тут есть и плюсы, но все-таки армия должна быть профессиональной.

— Только профессиональной? Нужен ли тогда призыв? Что он дает?

— Призыв должен быть, хотя бы для таких ситуаций, какая сложилась сегодня. В первую очередь, это резерв. Да, они отслужили год, получили какие-то первичные навыки. Этого, конечно, недостаточно для уровня профессионала, но это уже готовые солдаты, в случае чего они встанут в строй. Они уже примерно представляют, как обращаться с оружием, как воевать и так далее.

— Что, по вашему многолетнему опыту и наблюдениям, отличает человека, который решил связать свою жизнь с армией от того, кто выбрал гражданскую судьбу?



— Тут много факторов. Людей, которые служат или служили, видно по выправке, по прическе, по манере говорить. Видно по человеку, что этот человек служит. Знаете, свой своего в толпе узнает.

— Интересная картина из моих наблюдений: молодые люди сегодня часто стараются в армии не служить, и я не говорю про различные «откосы», есть законные способы выбрать для себя другую судьбу, получить отсрочки и так далее, но в последние годы в разных видах и родах войск стали появляться женские подразделения. И я здесь не имею в виду медиков, радистов, а летчиков и танкистов. Барышни сегодня тоже хотят служить в ранее поистине мужских видах и родах войск. Это природа старается компенсировать пустоту, когда парни стараются выбрать для себя более гражданскую профессию? Как вы относитесь к такому захвату женщинами традиционно мужских военных профессий?

— Женщина все-таки должна заниматься другим, у войны не женское лицо. Но вспомним нашу историю. Псков, Изборск. При осадах женщины брали в руки оружие и вместе с мужчинами защищали свой город.

Про службу в армии — знаете, значит, это мы, мужчины, дошли до такого, что женщины берут в свои руки управление танками и так далее, то есть это что-то не так с нашим воспитанием, раз многие мужчины не хотят служить в армии. У каждого, конечно, свои причины, но зачем тогда занимать руководящие должности в гражданской жизни? Я имею в виду на государственной службе. Надо тогда сделать как в Израиле — не служил ты в армии — все, тебе служба закрыта. Отслужил, отдал свой долг родине — пожалуйста. У нас как-то неправильно этот вопрос поставлен. Да, есть люди, которые по медицинским показаниям не могут отслужить в армии, но я считаю, что сильный здоровый молодой человек должен отдать долг родине, все-таки это наша страна, мы защищаем своих жен, дочерей, детей, старшее поколение, которое нас в свое время прикрыло. Для меня это, скажем так, - вопрос чести: мужик должен отслужить в армии. Не дай бог, всем придется встать в строй и защищать свою Родину.