Николай Козловский поздравил великолукского фельдшера с 40-летием в профессии

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил фельдшера Елену Мокрых с профессиональным праздником и с 40-летием в деятельности.
Фото: Instagram-аккаунт Николая Козловского
Елена Мокрых трудится в профессии более 40 лет. Свыше 30 лет она работала в скорой медпомощи в кардиологической бригаде и спасла не одну жизнь, сейчас же трудится в поликлинике № 1, отметил глава Великих Лук в Instagram.
За многолетний, добросовестный труд фельдшер награждена множеством наград. Вся ее семья также работает в системе здравоохранения.
«В здравоохранении Великих Лук работают профессиональные, чуткие и заботливые фельдшеры. Каждый из них достоин отдельного внимания и уважения. От имени всех жителей Великих Лук желаю нашим фельдшерам успехов в их нелегком и ответственном труде, крепкого здоровья и уверенности в своих силах! Счастья и благополучия вам и вашим близким! Спасибо за тысячи спасенных жизней!» – поблагодарил глава города .