Общество

Николай Козловский поздравил великолукского фельдшера с 40-летием в профессии

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил фельдшера Елену Мокрых с профессиональным праздником и с 40-летием в деятельности.

Фото: Instagram-аккаунт Николая Козловского

Елена Мокрых трудится в профессии более 40 лет. Свыше 30 лет она работала в скорой медпомощи в кардиологической бригаде и спасла не одну жизнь, сейчас же трудится в поликлинике № 1, отметил глава Великих Лук в Instagram.

За многолетний, добросовестный труд фельдшер награждена множеством наград. Вся ее семья также работает в системе здравоохранения.

«Накануне Елена Витальевна и все фельдшеры страны отмечали свой профессиональный праздник. Именно фельдшеры в период пандемии находились и по сей день находятся в центре борьбы с covid. На них легли значительная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей. Каждая волна распространения коронавирусной инфекции для них – это серьезное испытание», – отметил Николай Козловский.

«В здравоохранении Великих Лук работают профессиональные, чуткие и заботливые фельдшеры. Каждый из них достоин отдельного внимания и уважения. От имени всех жителей Великих Лук желаю нашим фельдшерам успехов в их нелегком и ответственном труде, крепкого здоровья и уверенности в своих силах! Счастья и благополучия вам и вашим близким! Спасибо за тысячи спасенных жизней!» – поблагодарил глава города .