Общество

После жалоб на организацию дистанционного обучения в Псковской области прошли проверки

Организацию дистанционного обучения в Псковской области обсудили на встрече губернатор Михаил Ведерников и исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«Было много обращений родителей, которые жаловались на низкое качество работы отдельных преподавателей. По моему поручению комитет провел более 120 проверок, подключаясь к онлайн-урокам, оценивая работу преподавателей и активность использования цифровых инструментов», - рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в образовательных учреждениях четырех районов – Великолукском, Невельском, Пустошкинском и Пыталовском – «были выявлены серьезные нарушения» при организации дистанционного обучения. Главам районов направили уведомления о необходимости принять меры. Руководители школ, в которых обучение велось «не на соответствующем уровне», получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров, замечаний и депремирований.

«Что характерно, в период активного проведения проверок число поступающих жалоб кратно снизилось. Очевидно, для некоторых педагогов это стало поводом более ответственно подойти к организации обучения. Поэтому дал поручение проводить такие проверки системно и на регулярной основе. Дистанционный формат обучения – необходимая мера в период подъема заболеваемости, она не должна отражаться на качестве усвоения школьного материала. Благодарю всех, кто обратил внимание на проблему», - заключил губернатор.