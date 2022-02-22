Общество

Олег Грицаев рассказал о службе женщин в псковской 76-й дивизии

Ветеран Вооруженных сил РФ, бывший замкомандира 76-й дивизии, полковник ВДВ, депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о том, как в псковской дивизии проходит служба женщин.

«У меня нареканий нет. Все достойно служат. По физическим показателям, я скажу, попадались такие барышни, которые мужчин в спорте за пояс заткнут, начиная от рукопашного боя и заканчивая различными легкоатлетическими соревнованиями. Поэтому не надо думать, что женщина - слабое существо. Некоторые женщины фору дадут мужикам. В Великую Отечественную войну были целые диверсионные подразделения из женщин, которые ходили в тыл врага, которые, извиняюсь, не пищу готовили, они выполняли боевые задачи не хуже мужчин. Поэтому тут неправильно думать, что женщина в армии – это обуза, нет», - подчеркнул Олег Грицаев.

По его словам, в 76-й дивизии женщины служат в воздушно-десантных службах, подразделении связи и тылового обеспечения. «Упражнения стрельб выполняют, кому положено по специфике, свои нормативы все отрабатывают. Прыжки с парашютом, физическую подготовку и так далее. Там очень много всего», - заметил полковник ВДВ.