Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли

932 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе болезнь подтвердили у 92 839 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области находятся 7 062 человека (6524+538). Выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки 498 пациентов, всего - 75 569. Умерли от коронавируса в области 1 557 человек (+8 за сутки).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 30202/406
Великие Луки – 14691/80
Бежаницкий район – 1059/7
Великолукский район – 2436/2
Гдовский район – 1412/3
Дедовичский район – 2122/31
Дновский район – 740/28
Красногородский район – 811/1
Куньинский район – 809
Локнянский район – 870
Невельский район – 4039/53
Новоржевский район – 950/2
Новосокольнический район – 2815/43
Опочецкий район – 2856/17
Островский район – 4116/83
Палкинский район – 877/7
Печорский район – 2115/10
Плюсский район – 1407/1
Порховский район – 3112/2
Псковский район – 7743/142
Пустошкинский район – 1138/3
Пушкиногорский район – 1131
Пыталовский район – 1181/11
Себежский район – 2133
Стругокрасненский район – 1459
Усвятский район – 569
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.