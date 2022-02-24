Общество

Еще более 900 псковичей заразились коронавирусом, восемь человек умерли

932 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе болезнь подтвердили у 92 839 пациентов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области находятся 7 062 человека (6524+538). Выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки 498 пациентов, всего - 75 569. Умерли от коронавируса в области 1 557 человек (+8 за сутки).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 30202/406

Великие Луки – 14691/80

Бежаницкий район – 1059/7

Великолукский район – 2436/2

Гдовский район – 1412/3

Дедовичский район – 2122/31

Дновский район – 740/28

Красногородский район – 811/1

Куньинский район – 809

Локнянский район – 870

Невельский район – 4039/53

Новоржевский район – 950/2

Новосокольнический район – 2815/43

Опочецкий район – 2856/17

Островский район – 4116/83

Палкинский район – 877/7

Печорский район – 2115/10

Плюсский район – 1407/1

Порховский район – 3112/2

Псковский район – 7743/142

Пустошкинский район – 1138/3

Пушкиногорский район – 1131

Пыталовский район – 1181/11

Себежский район – 2133

Стругокрасненский район – 1459

Усвятский район – 569

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.