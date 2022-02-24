Общество

Собрание одобрило введение штрафов за нарушение содержания домашних питомцев

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали законодательную инициативу Московской областной Думы об установлении административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ разработан в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с домашними животными. Вместе с тем, административная ответственность за нарушения содержания животных в КоАП РФ отсутствует, что исключает фактическое применение норм федерального закона № 498-ФЗ в части привлечения к ответственности недобросовестных владельцев.



Отсутствие норм в КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушения требований федерального закона № 498-ФЗ, приводит к несоблюдению требований к содержанию домашних животных. Авторы инициативы считают, что производство по делам об административных правонарушениях в области обращения с животными необходимо возложить на региональные органы исполнительной власти РФ, уполномоченные на осуществление государственного контроля в области обращения с животными.

Таким образом, применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных, выгуливающих их вне отведенных для этого местах, в том числе на детских, спортивных площадках, территориях образовательных организаций, может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений, говорится в пояснительной записке к законопроекту.