Общество

Михаил Ведерников проконтролировал создание проекта строительства бани в Пыталово

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в формате видео-конференц-связи рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым, в рамках которой проконтролировал реализацию проекта по созданию новой бани в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.





Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Глава региона напомнил, что вопрос обсуждался в рамках приема граждан. Потребность в появлении новых бань взамен аварийных есть еще у нескольких районов области. В этой связи Михаил Ведерников попросил доложить о том, какую работу уже проделали.

Сергей Грахов отметил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками, обсуждается последовательность реализации проекта. Для формирования окончательного предложения понадобится еще около недели. «Мы стремимся к тому, чтобы это выглядело достойно», - сказал он.

Губернатор поручил оперативно определиться с окончательным проектом. Он также подчеркнул, что основные затраты на себя возьмет администрация региона, но и муниципалитет окажет финансовую поддержку, а также организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.

«Тот проект, который будете предлагать, необходимо обязательно согласовать с заявительницей, чтобы в случае принятия положительного решения начать в этом направлении работать», - добавил глава региона.

В завершение Михаил Ведерников обсудил с председателем профильного комитета вопрос распространения опыта создания подобного проекта на другие муниципалитеты. Сергей Грахов сообщил, что для этого подготовили проект изменений в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

«Мы посмотрим, как баня будет работать, получим отклик от жителей. Если там будет все в порядке, то в других районах будем строить в рамках измененной госпрограммы», - подытожил губернатор.