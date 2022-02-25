Общество

Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собирают волонтеры в Псковской области

Псковская областная организация многодетных семей «Дети – наше будущее» присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: ПОООМС «Дети – наше будущее»

Все социальные центры ПОООМС «Дети – наше будущее» в регионе мобилизовали работу по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. В Пскове, Островском, Палкинском, Опочецком районах организованы пункты сбора продуктовой помощи, гигиенических средств, постельных принадлежностей, канцелярский товаров и прочих необходимых вещей эвакуированным людям, говорится в сообщении.

Первую собранную партию гуманитарной помощи председатель ПОООМС Светлана Петрова принесла в пункт сбора, организованный в отделении «Единой России». Новую обувь, продукты питания, новую одежду, канцелярские принадлежности и хозтовары собрали общественники для эвакуированных жителей Донбасса.

«Большая часть эвакуированных – матери с детьми, которые сейчас оказались в трудном положении. Они вдали от дома. У них нет элементарных вещей. Наши подопечные дети сразу откликнулись, собрали и передали для детей Донбасса вязанные изделия и резиночки для волос, которые сделали своими руками, чтобы поддержать своих сверстников», – рассказала Светлана Петрова.

По ее словам, в период пандемии общественная организация успешно реализует проект «Социальные центры "Ради жизни"», которые собирают и распространяют гуманитарную помощь малообеспеченным, многодетным семьям региона, пожилым людям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И на сбор помощи для жителей Донбасса откликнулись активисты всех социальных центров.