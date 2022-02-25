Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли

925 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего – 93 764. сообщает официальный телеграм-канал региона.
В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 6 012 жителей региона, на стационарном - 506. За весь период пандемии выздоровели 76 140 пациентов (+ 571 за сутки). Скончались от COVID-19 1562 человека, пять летальных случаев пополнили статистику за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 30481/279
Великие Луки – 14795/104
Бежаницкий район – 1075/16
Великолукский район – 2467/31
Гдовский район – 1428/16
Дедовичский район – 2143/21
Дновский район – 763/23
Красногородский район – 816/5
Куньинский район – 809
Локнянский район – 871/1
Невельский район – 4085/46
Новоржевский район – 970/20
Новосокольнический район – 2839/24
Опочецкий район – 2908/52
Островский район – 4171/55
Палкинский район – 884/7
Печорский район – 2148/33
Плюсский район – 1434/27
Порховский район – 3130/18
Псковский район – 7749/6
Пустошкинский район – 1156/18
Пушкиногорский район – 1159/28
Пыталовский район – 1247/66
Себежский район – 2144/11
Стругокрасненский район – 1470/11
Усвятский район – 576/7
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.