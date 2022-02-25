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Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли

Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли

Общество

Более 900 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли

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925 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего – 93 764. сообщает официальный телеграм-канал региона. В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 6 012 жителей региона, на стационарном - 506. За весь период пандемии выздоровели 76 140 пациентов (+ 571 за сутки). Скончались от COVID-19 1562 человека, пять летальных случаев пополнили статистику за минувшие сутки. Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: Псков – 30481/279

Великие Луки – 14795/104

Бежаницкий район – 1075/16

Великолукский район – 2467/31

Гдовский район – 1428/16

Дедовичский район – 2143/21

Дновский район – 763/23

Красногородский район – 816/5

Куньинский район – 809

Локнянский район – 871/1

Невельский район – 4085/46

Новоржевский район – 970/20

Новосокольнический район – 2839/24

Опочецкий район – 2908/52

Островский район – 4171/55

Палкинский район – 884/7

Печорский район – 2148/33

Плюсский район – 1434/27

Порховский район – 3130/18

Псковский район – 7749/6

Пустошкинский район – 1156/18

Пушкиногорский район – 1159/28

Пыталовский район – 1247/66

Себежский район – 2144/11

Стругокрасненский район – 1470/11

Усвятский район – 576/7

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.