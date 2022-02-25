Общество

«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об итогах зимы и реконструкции площади Клавы Назаровой в Острове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая прошла на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня ее участником стал глава Островского района Дмитрий Быстров. Он рассказал ведущей Любови Кузнецовой и радиослушателям, как «перезимовал» Островский район, включая коммунальные предприятия, энергетический комплекс и дороги.

Кроме того, глава района поделился планами на этот год в части дорожных ремонтов, благоустройства дворов и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Также участники программы обсудили реконструкцию центральной площади города, перспективы и споры, идущие вокруг этого объекта.