Общество

Строительная компания в Пскове нарушила правила вывоза ТКО

Сотрудники одной из строительных компаний выгрузили отходы на улице Космической в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«На прошлой неделе наши сотрудники территориального отдела застали представителей одной строительной компании города Пскова за нарушением утилизации строительного мусора. Белая "Лада Ларгус" с прицепом строительных отходов решила разгрузиться в общественный контейнер на улице Космической, 1. В итоге пойманные с поличным сотрудники все содержимое забрали обратно. Такие накопления не относятся к ТКО и выбрасывать их на "мусорку" нельзя. Образующиеся отходы вывозятся по отдельно заключенному договору с филиалом ООО "Экопром" (ГК "Мехуборка")», - говорится в сообщении.

Сегодня, 28 февраля, на улице Лиственной, 21, еще один автомобиль был замечен за нарушением. Картонные коробки и мешки со строительным мусором были обнаружены в контейнере после отъезда данного транспортного средства.

«Мы настоятельно рекомендуем юридическим лицам не повторять ошибок вышеописанных компаний. В данном случае руководителям этих фирм будет уже совсем не до улыбок от той суммы, которую их организациям придется заплатить за загрязнение окружающей среды. А ведь утилизация этих отходов легла на плечи муниципалитета. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем выбрасывать мусор, особенно строительный, в неположенном месте», - отметили в компании.