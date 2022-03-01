Общество

В Пскове пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине подвига 6-й роты

1 марта в России отмечается 22-я годовщина подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. В Пскове сегодня продолжатся памятные мероприятия. Утром в храме Александра Невского состоится лития по погибшим военнослужащим, позже - молебен в часовне святого Георгия Победоносца в дивизии. Запланированы торжественный ритуал возложения цветов к памятнику «Купол» в Черехе и траурный митинг в Орлецах.

В учреждениях культуры и образования муниципалитетов проводятся тематические вечера, уроки памяти и мужества, беседы и патриотические акции, литературные выставки – всего более 200 мероприятий. Для школьников также организовали просмотр фильма о подвиге бойцов 6-й роты «Вечный свет».

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.