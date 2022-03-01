Общество

Более 3 млрд рублей взыскали за год приставы в Псковской области

Сотрудники УФССП по Псковской области взыскали 3,2 млрд рублей по различным категориям в 2021 году. Такие данные озвучил руководитель ведомства Сергей Колесников на коллегии об итогах деятельности управления в 2021 году и задачах на 2022 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП.

«В 2021 году сотрудники УФССП по Псковской области взыскали по алиментам, заработной плате, штрафам ГИБДД, причиненному ущербу и другим категориям 3,2 млрд рублей. Это самая большая сумма за последние годы. Значимым было и взыскание фискальных платежей. По итогам работы перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 667 млн рублей по налогам и сборам. При этом в консолидированный бюджет Псковской области судебными приставами направлено 256 млн рублей, что на 50 млн рублей больше установленного показателя», — сказал Сергей Колесников.

В прошлом году судебные приставы окончили и прекратили 240 тысяч исполнительных производств. Это превышает показатели прошлых лет.

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической остановки особое внимание в 2021 году уделялось электронному способу исполнения. В 1,5 раза выросло электронное списание денежных средств — взыскали 621 млн рублей.

При этом судебным приставам удалось сократить остаток исполнительных производств по заработной плате, ЖКУ, по взысканию задолженности по алиментам.

На заседании коллегии отметили работу судебных приставов по ОУПДС, специалистов по дознанию и административной практике, по розыску должников и их имущества.