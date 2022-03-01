Общество

Эксперт рассказал о влиянии длинных выходных на размер зарплаты псковичей

Эксперт по трудовому праву в SuperJob Александр Южалин рассказал, почему предстоящие длинные выходные никак не скажутся на заработной плате жителей Псковской области, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

Для псковичей, работающих по графику пятидневки, предстоящая рабочая неделя будет шестидневной. Поскольку 8 марта (праздничный день) приходится в этом году на вторник, выходной день с субботы 5 марта перенесли на понедельник 7 марта. «Иными словами, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд (6, 7 и 8 марта)», - напомнил Александр Южалин.

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Хоть 5 марта (суббота) и не является предпраздничном днем, в этот день работники работают за понедельник (7 марта), а поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днем, рабочий день в субботу (5 марта) должен быть сокращен на один час, уточнил он.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте. Сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжат ориентироваться на утвержденные в компании расписания, заключил он.