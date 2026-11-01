Умер бэк-вокалист группы «Любэ» в возрасте 64 лет

Умер бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов. Об этом сообщил коллектив в своих соцсетях.

Фото: страница группы «Любэ» / «ВКонтакте»

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова — бэк-вокалиста группы "Любэ". Светлая память», - говорится в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Участники коллектива выразили соболезнования семье музыканта, его друзьям и близким. Причины смерти музыканта не раскрываются.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова. Алексей Тарасов был участником группы «Любэ» практически со дня ее основания, пишет ТАСС.