Общество

В Пскове определили победителей юношеских чтений, посвященных подвигу 6-й роты

Курсанты и студенты Псковского филиала академии ФСИН России стали победителями региональных юношеских военно-патриотических чтений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Псковский филиал академии ФСИН России совместно с Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина и воинским храмом святого Александра Невского провели региональные юношеские военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно», посвященные подвигу 6-й роты.

В рамках чтений прошла юношеская конференция, в которой в дистанционном формате приняли участие курсанты, студенты и школьники Псковской области, отметили организаторы.

На площадке Псковского филиала академии состоялась работа двух секций «Вспомним всех поименно: псковичи в военных конфликтах середины ХХ – начала ХХI веков. Подвиг в мирное время» и «Псковичи на службе Отечеству». Большая часть выступлений была посвящена подвигу героически погибшей в бою под Улус-Кертом 1 марта 2000 года 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Победу в двух секциях одержали обучающиеся академии ФСИН: курсант Ольга Илларионова с докладом «Мой прадед Васильев Петр Васильевич – герой Великой Отечественной войны» (научный руководитель – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина) и студентка Валерия Иванова с выступлением на тему «Исследователи Арктики – братья Лаптевы» (научный руководитель – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков), рассказали в академии ФСИН.