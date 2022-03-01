Общество

Почти 20 млн пассажиров воспользовались услугами Октябрьской железной дороги за два месяца

19,7 млн пассажиров воспользовались услугами Октябрьской железной дороги в январе – феврале 2022 года, что на 13,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Из них 17,5 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+13,3% к январю – февралю 2021), 2,2 млн – пассажиры дальнего следования (+16,1%). Пассажирооборот по итогам двух месяцев вырос на 16,6%.

В феврале 2022 года на Октябрьской железной дороге перевезли 9,4 млн пассажиров, что на 4,8% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Из них в пригородном сообщении – 8,5 млн пассажиров (+5,3%) в дальнем следовании – 903,2 тыс. пассажиров (-0,2%).

Пассажирооборот в феврале составил 904,1 млн пасс-км, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 292,1 млн пасс-км (+5%), в дальнем следовании – 612 млн пасс-км (соответствует показателю февраля прошлого года).