Общество

В Псковском районе запретили выходить на лед озер

В Псковском районе населению запретили выходить на лед озер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«В связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда на озерах, а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход населения на лед озер с 28 февраля 2022 года запрещен», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение №3 от 24 февраля приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Документ подписан главой Псковского района, председателем КЧС и ПБ района Натальей Федоровой.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, специалисты МЧС будут патрулировать водоемы, проведут ряд профилактических и организационных мероприятий во взаимодействии с управлениями МВД России, Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, Росприроднадзора.

За нарушение запрета выхода населения на лед озер Псковского района предусмотрена административная ответственность, добавили в ведомстве.