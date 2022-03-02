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Псковский астроном-любитель поделился снимками туманности Ориона и галактики Сигара

Руководитель проектов «Юного техника» в Пскове, астроном-любитель Владимир Колпаков поделился снимками дипскай-объектов в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Галактики М81 и М82. Фото: Владимир Колпаков. Результат сложения 134 кадров с выдержкой по 30 с и ISO 1600. Суммарная выдержка — 1 час 7 минут.

«На первом фото — галактики М81 или галактика Боде (правее и выше центра) и М82 или галактика Сигара (левее и ниже центра). Эта группа галактик в созвездиях Большая Медведица и Жираф, которая включает известные галактики Мессье 81 (Галактика Боде) и Мессье 82 (Галактика Сигара), а также несколько других галактик с высокой видимой яркостью. Центр группы находится примерно на расстоянии 3,6 мпк, что делает ее одной из ближайших групп галактик к Местной группе», — рассказал Владимир Колпаков.

Туманность Ориона. Фото: Владимир Колпаков

На втором снимке — М42 или Туманность Ориона. Результат обработки 11 кадров с суммарной выдержкой 6 минут. «Серия была сделана в начале "сеанса" для проверки гидирования и времени выдержки», — пояснил Владимир Колпаков.