Общество

Туманность Медуза и Плеяды попали в объектив астронома-любителя из Пскова

Новые фотографии ночного неба разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте» руководитель проектов «Юного техника» в Пскове, астроном-любитель Владимир Колпаков.

М45 Плеяды. ISO 1000-1600, 6 кадров по 30 секунд. Фото здесь и далее: Владимир Колпаков / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Владимир Колпаков рассказал, что он пробовал сделать фотографии различных объектов ночного неба. В объектив попали: М42 (Туманность Ориона), IC 1805 (Туманность Сердце), NGC 2024 (Туманность Пламя), NGC 1491 (Туманность След окаменелости), M45 (Плеяды). «В результате решил остановиться на IC 443 (Туманность Медуза). В Стеллариуме она уж больно симпатично выглядит», - заметил астроном-любитель.

IC 443 Туманность Медуза, ISO 1000, 22 кадра по 118 секунд, ISO 1600, 5 кадров по 118 секунд

«В результате сделал буквально по 5-10 кадров с выдержками 30-120 секунд первых объектов и 27 кадров с выдержкой по 118 секунд (суммарное время - около 53 минут). Как и ожидалось, в итоге не получилось практически ничего. Медуза практически не видна. Сколько же часов ее копить надо? След окаменелости оказался очень маленьким, а все остальное надо дольше снимать. Только Плеяды в итоге порадовал хоть как-то. Надо учиться дальше, в том числе, терпению», - отметил Владимир Колпаков.

М42 Туманность Ориона. ISO 1000, 10 кадров по 30 секунд

Ранее астроному любителю удалось запечатлеть Крабовидную туманность, а также туманность Пламя или Факел.