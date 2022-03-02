Общество

Дизайн-код введут в исторической части Великих Луках в течение двух лет

В Великих Луках состоялись публичные слушания по введению на территории города единых требований к оформлению вывесок и фасадов зданий. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Instagram

По его словам, этот проект разработали по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Он направлен на формирование целостного архитектурно-художественного облика города.

«Самое главное - мы выработаем единую концепцию цветового решения фасадов домов, строений и сооружений. Сейчас, конечно, как вы и сами видите, большинство вывесок в нашем городе не сочетается с городской средой в целом, а то и вовсе перекрывает архитектурные элементы здания. К тому же многие рекламные баннеры быстро изнашиваются, теряют первоначальный вид, выглядят неряшливо и просто безвкусно. Встречаются случаи, когда ими завешивают не только витрины, но и стены домов», - отметил глава города.

Благодаря проекту также будет запрещена точечная окраска и облицовка фасада, добавил Николай Козловский. Например, если при строительных работах возникает необходимость покраски, то будет допускаться использование общего колера фасада либо по согласованию с администрацией города подходящего цветового решения. Дизайн-код будет вводиться постепенно.

«Начнем с исторической части города, с нашего центра. Срок введения дизайн-кода на этой территории составит два года. Привести вывеску в соответствие с установленными требованиями ее владелец должен будет за счет собственных средств. Именно поэтому и дан переходный период, чтобы собственники подготовились, разработали новую вывеску и согласовали ее. Прошу всех с пониманием отнестись к данной мере. Только вместе мы сможем сделать наш город лучше, краше и современнее», - обратился к горожанам Николай Козловский.