Общество

Территорию у памятника десантникам 6-й роты под Псковом благоустроят до 30 июня

Общественную территорию возле памятника воинам-десантникам 6-й роты 104 парашютно-десантного полка, расположенного в деревне Череха Псковского района, благоустроят до 30 июня. Такая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Схема из конкурсной документации

Подрядной организации предстоит выложить пешеходную зону из брусчатки (тротуарной плитки), а также установить бортовые камни. Кроме того, планируется высадить 10 туй.

Подрядчика определят 14 марта. Заказчиком работ выступила администрация Псковского района.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1млн 613 тысяч 598 рублей.

Напомним, памятник 6-й роте («Купол») был сооружен по указу президента от 21 июля 2000 года и открыт 1 августа 2002 года. Архитектор - Анатолий Царик. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, памятник был реконструирован.

6-я рота 76-й дивизии ВДВ под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечиванию их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.