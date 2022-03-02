Общество

Финансирование деятельности мировых судей в Псковской области выросло на 13% в 2021 году

Итоговое годовое заседание представителей судов общей юрисдикции Псковской области состоялось сегодня, 2 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на мероприятии подвели итоги работы за прошлый год, а также обсудили судебную практику.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

«Хочу сказать искренние слова благодарности федеральным и мировым судьям, сотрудникам судебных аппаратов за непростую, напряженную и ответственную работу на благо жителей нашей Псковской области и всей нашей страны», — отметил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году в регионе отметили 20-летие создания института мировых судей Псковской области. Мировая юстиция, по его словам, эффективная и самая близкая к простому человеку судебная инстанция, выполняющая очень серьезный объем работы.

«За 2021 год мировыми судьями Псковской области рассмотрено 121 тысяч разных дел. Это существенный объем. Мы в администрации области хорошо понимаем вашу загрузку и со своей стороны делаем все возможное для улучшения условий работы мировых судей», — акцентировал внимание губернатор.

Так, общий бюджет на финансирование деятельности мировых судей в прошлом году вырос на 13% и составил более 105 млн рублей. Продолжается приведение в порядок помещений участков мировых судей — ремонты проведены в Великих Луках, Острове и Палкино. Ведется техническое перевооружение, при поддержке Минцифры России обеспечено подключение судебных участков к сети ГАС «Правосудие» и организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие.

«В этом году мы будем отмечать 625 лет со дня принятия Псковской судной грамоты — крупнейшего юридического памятника своего времени. Эту дату мы отметим достойно», — заметил Михаил Ведерников и добавил, что значимая дата — хороший повод для активизации профессиональной дискуссии о развитии законодательства и региональной судебной власти.

В завершение глава региона подчеркнул, что впереди ждет много совместной работы в части снижения текучести кадров, повышения оплаты труда, улучшения материально-технического обеспечения.

«Рассчитываю, что эти вопросы мы будем решать шаг за шагом, общими усилиями, в постоянном взаимодействии. Желаю вам здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и, самое главное, мирного неба над головой!» — подытожил глава региона.

Затем Михаил Ведерников наградил мировых судей почетными грамотами губернатора за достижение высоких результатов в трудовой деятельности. Были отмечены мировой судья судебного участка №37 Псковского района Наталья Чечурова, мировой судья судебного участка №29 Пскова Юлия Сорокина. Благодарственными письмами администрации региона также наградили ряд специалистов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков поблагодарил судей за проделанную работу от имени Собрания по поручению спикера регионального парламента Александра Котова.

«Мы знаем, какая огромная нагрузка, и какая колоссальная ответственность лежит на судьях и на сотрудниках аппаратов судов, - подчеркнул он. - Работа суда направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе, создание стабильного механизма реализации правовых норм. По работе судов люди во многом судят в целом об органах власти».

Александр Братчиков отметил, что в Псковской области нет серьезных нареканий от граждан на работу судебной системы, что позволяет сделать вывод о том, что работа судов отвечает запросам общества.

«Конечно, достоянием общественности, в основном, становятся резонансные дела, но это лишь малая часть работы судей. Помимо громких процессов у вас много каждодневной рутинной работы, которую не обсуждают в медиа-пространстве, но которая имеет огромное значение для построения правового государства и защиты законных интересов граждан», - продолжил вице-спикер.

Между законодательной и судебной властью выстроено конструктивное сотрудничество в рамках определенных законом полномочий, сказал он. «Депутаты областного Собрания назначают мировых судей мировых участков. Хочу отметить, что отношение к этому процессу с обеих сторон очень обстоятельное и неформальное, и надеюсь, что наше взаимодействие будет таким и впредь», - отметил Александр Братчиков.

«Еще раз хочу поблагодарить вас за работу, пожелать здоровья, благополучия, и, как всегда говорит наш спикер Александр Котов, напутствуя избранных депутатским корпусом мировых судей – справедливого правосудия!» - добавил вице-спикер.

Итоги работы за прошлый год подвел председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. Он отметил, что судебная система региона справилась с повышенной нагрузкой, обеспечив доступность и гласность правосудия. Всего рассмотрели более 180 тысяч дел, что на 4% больше чем в 2020 году. Также председатель Псковского областного суда подвел итоги профильных конкурсов. Лучшими судами по итогам 2021 года стали Псковский районный суд, Островский городской суд, Бежаницкий районный суд. Лучшими судебными участками признаны судебные участки №43 Пскова, №5 Дновского района, №1 Бежаницкого района.

Повышение открытости правосудия Олег Лазарев обозначил одной из главных задач, которая стоит перед судебной системой. Он отметил, что в регионе будет продолжена реализация мер по развитию перспективных форматов работы.