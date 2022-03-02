Общество

Как обезопаситься от мошенников и не потерять деньги, рассказали псковичам

Как обезопаситься от мошенников и не потерять деньги, рассказали псковичам в МТС.

Фото: пресс-служба МТС

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, мошенники стали красть деньги россиян под предлогом их сбережения от санкций. Неудивительно - заметные внешние события аферисты сразу используют как повод, особенно когда происходящее усиливает тревоги людей, будь то жизнь и здоровье близких, угроза потери средств, или банальное желание «легких денег», отметили в компании. Эксперты МТС разобрались в приемах мошенников и в том, как псковичам этому противостоять.

«Даже у циников есть люди, которые им не безразличны и за которых они искренне переживают. Для большинства - это дети, родители, вторые половинки и кровные родственники. От их имени часто действуют мошенники. Классический телефонный развод "я в беде, нужны деньги" благодаря техническому прогрессу по-прежнему очень распространен», - рассказали эксперты.

Мошенники имитируют голоса знакомых жертвы через специальные программы, которые есть в открытом доступе. Также они включают психологическое давление: сбивчивый тон, слезы, истерика. Когда речь идет об угрозе жизни и здоровью самых родных и близких, прагматичное мышление отключается. «Помогу, потом разберемся», - думают все.

На фоне применения санкций к некоторым российским банкам мошенники массово стали предлагать людям перевод средств на «безопасный счет», где сбережениям ничего не угрожает. Конечно же, счет принадлежит злоумышленнику, и жертва не сохранит деньги, а потеряет их. Мошенники умело пользуются тем, что происходит вокруг: новыми законами, праздниками, падением или ростом ценных бумаг на бирже, политикой. «Приплетая что-то общеизвестное, мошенники делают свою ложь более правдоподобной», - считают эксперты.

Страх лишиться денег давно и успешно эксплуатируют мошенники, выдающие себя за сотрудников банков. Поскольку сейчас банковские карты есть почти у каждого, то почти все сталкивались с попыткой развода. Многие держат на картах солидные суммы, а некоторые и вовсе не пользуются наличными. Поэтому новость о блокировке или аресте счета ввергает в панику и побуждает совершать необдуманные действия - например, сообщать CVC-код и срок действия карты фальшивому сотруднику банка.

В период повышенных трат накануне праздников или резких изменений курса валют, когда учащается использование банкоматов, активность «мошенников-банкиров» обычно усиливается.

Желание получить что-то бесплатно - это одна из самых парадоксальных человеческих слабостей, которая, к слову, объясняет популярность разного рода розыгрышей в соцсетях. «Халява» — ловушка, в которую попадают все без разбора. Этим и пользуются мошенники, предлагающие оплатить доставку несуществующего подарка, «налог» или просто ввести данные карты, чтобы сделать «перевод». «Особенно наглые просят внести небольшой залог, гарантирующий, что приз заберут, или проспонсировать следующие розыгрыши. Человек, которому с неба свалился подарок на условные 100 000 рублей, с легкостью расстается с парой сотен или даже тысяч. Один улов мошенника здесь не такой и большой, зато желающие попасться часто встают в очередь», - подчеркнули в компании.

«Особо циничные» виды развода строятся на таком качестве человека как сострадание. Речь идет о псевдосборах средств на лечение детей, помощь беженцам, пенсионерам, животным. Ко всему этому часто прилагаются душераздирающие текст и фотографии. Мошенники задействуют информационный контекст и эмоциональность: «ну вы же хорошо знаете, как обстоят дела», «помогите сейчас, завтра будет поздно», «чашка кофе — цена жизни» и так далее. Тем самым они ненавязчиво внушают жертве чувство вины, которого у нее не было еще пять минут назад. Многие отправляют деньги не столько из жалости, сколько от нежелания остаться бездушным в своих же глазах.

«Мы ни в коем случае не призываем перестать оказывать помощь тем, кому она нужна. Просто всегда давайте себе время на раздумье и возможность убедиться, что вы не стали мишенью мошенника», - добавили эксперты.

Чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо соблюдать следующие правила:

• Никогда не принимайте решений на фоне собственной паники, стресса, недопонимания каких-то деталей происходящего. Козырная карта мошенника — ваше эмоциональное действие в условиях цейтнота. Всегда твердо требуйте время на подумать, посоветоваться, если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, а не обманом. Просите перезвонить/написать через полчаса — этого зачастую хватает на то, чтобы немного прийти в себя, с кем-то поговорить, проверить факты.

• Придумайте с близкими кодовое слово и договоритесь называть его в случае беды. Мошенники никак не узнают его, даже если смогут сымитировать голос или взломать аккаунт в соцсети.

• Ни при каких обстоятельствах не называйте секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон. Все банки наперебой говорят, что не требуют от клиентов такой информации. Но когда мы волнуемся, забываем прописные истины.

• Скептически относитесь ко всем сообщениям из разряда: «Поздравляем! Вы выиграли…». Честные организаторы розыгрышей отправляют все призы за свой счет или как минимум наложенным платежом. Никто из незнакомцев не горит желанием вас материально осчастливить.

• Проверяйте достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся перед тем, как отправить перевод. Рассуждайте так: «Да, я хочу помочь, но не мошеннику. Сначала все проверю».