Общество

Воспитанники печорского интерната получили подарки от депутата Госдумы

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский привез подарки воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Александр Козловский исполнил мечту девятилетней Лидии о посещении спортивно-развлекательного центра. Лидия хотела попрыгать на батуте, полазить на скалодроме, побывать в веревочном парке. Девочка получила сертификат на посещение центра и сможет отправиться туда вместе со своими друзьями.

Сбылось и желание четырнадцатилетнего Алексея о новых модных кроссовках. Он получил спортивную обувь, о которой мечтал, а также футболку и молодежную сумку на пояс.

Александр Козловский, вручая подарок, поинтересовался у юноши об успеваемости, о планах на будущее.

«Успеваемость средняя. Я планирую освоить профессию слесаря, чтобы работать на железной дороге, как брат», - рассказал Алексей.

Депутат пожелал мальчику успехов и поблагодарил руководство и сотрудников центра за воспитание подрастающего поколения.

«Желаю вам успехов, здоровья. Важно, чтобы дети вас радовали своими успехами», - добавил Александр Козловский и вручил сотрудницам центра цветы и торт к чаю в преддверии Международного женского дня.

Директор центра Вера Печникова поблагодарила Александра Козловского за заботу и внимание и вручила сувенир от воспитанников учреждения.

«У нас работает гончарная мастерская, где наши дети охотно занимаются. И мне хотелось бы вручить вам тигренка, символ года, которого один из наших детей сделал своими руками», - пояснила она.