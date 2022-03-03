Общество

Псковичи определят место установки масштабной детской площадки

Голосование по выбору территории, на которой установят масштабную детскую площадку в Пскове, стартует 15 апреля. Об этом сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире программы «Коммунальный ликбез» на YouTube-канале «ПЛН-ТВ» 3 марта.

«К сожалению, было снесено большое количество детских площадок по определенным законным причинам. Мы были обязаны это сделать. И, конечно, это необходимо компенсировать. Комиссией было предложено выставить на голосование как раз-таки заявки, которые содержат установку детских площадок на общественных территориях. Это будут достаточно масштабные игровые многофункциональные зоны, где жители всех прилегающих домов смогут находится, приводить деток, проводить там время», — рассказала Татьяна Алексеева.

Перечень территорий, на которых предлагается оборудовать детскую площадку:

территория между домами №35 и №43 на Рижском проспекте;

территория у дома №49 на Рижском проспекте;

территория между домами №77 и №81 на Рижском проспекте;

территория у школы №13 на Крестовском шоссе (через дорогу от школы);

территория между домами №23а и №21 на Октябрьском проспекте;

территория у дома №15 на улице Госпитальной;

территория на берегу реки Великой в районе улиц Отрадной и Ваганова (так называемый неблагоустроенный пляж в Овсище).

«Эти семь объектов будут представлены на голосовании», — пояснила Татьяна Алексеева. Территорию, за которую будет отдано большинство голосов, благоустроят в 2023 году.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на сайте 60.gorodsreda.ru.