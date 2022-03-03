Общество

Михаил Ведерников поблагодарил меценатов за участие в благотворительных акциях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил меценатов региона за участие в благотворительных мероприятиях. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников вручил благодарственные письма меценатам акции «Новый год в каждый дом». Церемония состоялась 3 марта на площадке регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

Губернатор поблагодарил благотворителей за постоянное участие в мероприятиях, которые реализует администрация области и волонтерский центр.

Он напомнил о мужестве жителей региона, которые и во время Великой Отечественной войны, несмотря на голод и лишения, собирали продовольственные обозы и отправляли их в блокадный Ленинград.

«Жители области – люди неравнодушные, сильные духом, готовые всегда прийти на помощь. Уверен, что так будет и впредь», – сказал Михаил Ведерников.

Благодарственные письма за помощь в организации серии мероприятий «Новый год в каждый дом» из рук губернатора Псковской области получили генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй, директор ООО «ПсковЦвет» Роман Закарян и директор группы магазинов «Лента» Галина Лавринович.

Псковская область присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом» в конце прошлого года. В связи с пандемией были отменены многие праздничные мероприятия и новогодние елки, несмотря на это волонтерам, общественникам, представителям бизнеса удалось объединиться и подарить детям и взрослым настоящий праздник, отметили в администрации.

За время проведения акции было вручено более 3 тысяч подарков и организовано поздравление более 37 тысячам жителей области. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также медики, педагоги, пожилые граждане.

Напомним, в настоящее время на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе» во всех муниципальных образованиях развернуты пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса. Аналогичную кампанию проводит и региональное отделение партии «Единая Россия». В Ростовскую область отправлена первая партия гуманитарной помощи. Около 20 тонн вещей и продуктов собрали для эвакуированных из Донбасса неравнодушные люди, общественники, коллективы предприятий и предприниматели, а также активисты партии «Единая Россия» и волонтеры.