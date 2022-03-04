Общество

Архив опубликовал фотографию Торговой площади в Великих Луках начала 20 века

Архивисты опубликовали фотографию Торговой площади в Великих Луках, сделанную в период с 1901 до 1911 года. Запись об этом размещена в группе «Государственный архив Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: «Государственный архив Псковской области» / «ВКонтакте»

Это снимок из личного фонда Андрея Павловича Лопырева. Много лет он собирал фотографии города своего детства - Великих Лук. На изображении запечатлена Торговая площадь в базарный день, открывается вид на торговые ряды и здание Окружного суда на Борисоглебской улице. Фото сделал Д. Г. Карчевский.

«Можно увидеть геометрию торговых рядов, коляски между ними, торговок и торговцев, товары. Предполагаем, что фотограф сделал снимок в конце зимы, возможно, в первые дни весны. Еще холодно, все очень тепло одеты - женщины закутаны в платки, на мужчинах теплые шапки. Но уже пригревает солнце. Под кровлей торговых рядов заметны вывески. И очень жаль, что они не читаются. Кажется, с одной из торговок на Торговую площадь пришел ребенок. Он сидит спиной к нам. Под ногами грязь - покупательницы задирают края юбок, делая следующий шаг», - подписали публикацию сотрудники архива.



На снимке нынешний центр Великих Лук - площадь Ленина.

«Лишь рассматривая подобные снимки можно представить, какой была жизнь в городе в начале 20 века. Сделанная много лет назад фотография иногда может рассказать гораздо больше, чем текст. А потому мы снова и снова призываем не выбрасывать старые фотографии из семейных фотоальбомов, собранные бабушками и дедушками. Даже портретная съемка может дать представление о месте, особенностях одежды, прическах того времени», - подчеркнули в архиве.