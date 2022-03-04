Общество

В Пскове сотрудники ПФР приняли участие в акции по поддержке жителей Донбасса

Сотрудники Пенсионного Фонда РФ по Псковской области передали гуманитарную помощь для беженцев Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Несколько коробок с шампунями, зубными щетками, памперсами, другими гигиеническими принадлежностями и продуктами долгого хранения сотрудники учреждения принесли в региональную общественную приемную «Единой России» в Пскове.

«Сотрудники Пенсионного фонда не смогли остаться в стороне и приняли участие в акции по поддержке жителей Донбасса. Мы все очень переживаем за то, что сейчас происходит. И собрали продукты, необходимые вещи, чтобы помочь людям, которые оказались в трудном жизненном положении», – пояснила сотрудница организации Елена Артемьева.

Псковское региональное отделение «Единой России» продолжает сбор гуманитарной помощи для эвакуированных мирных жителей из Донбасса, напомнили в партии.

Жители региона все необходимое для беженцев могут принести в местные отделения «Единой России». В Пскове пункт сбора находится по адресу: улица Гоголя, 9 (телефон 8 (8112) 66-25-12), а в Великих Луках – по адресу: улица Некрасова, 10 (телефон 8 (81153) 4-80-11).

На данный момент есть запрос на следующее: детское питание, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения, воду, постельное белье, канцтовары, бытовую технику и многое другое.

Каждый, кто хочет оказать помощь, может принести продукты или вещи в пункт сбора в своем муниципальном образовании, добавили единороссы.