Общество

Поддержку педагогов обсудили псковский комитет по образованию и профсоюз

Отраслевое соглашение заключили комитет по образованию Псковской области и Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подписи под документом поставили председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева. Подписание регионального соглашения состоялось при участии руководства муниципальных органов власти, осуществляющих управление в сфере образования, председателей территориальных профсоюзных организаций.

На совместном совещании, которое прошло перед заключением соглашения, стороны обсудили перспективные направления для продолжения сотрудничества, в том числе в части развития социального партнерства, а также реализацию национальных проектов в Псковской области в текущем году.

Андрей Ермаков обратил внимание на то, что сегодня необходимо поддерживать педагогическое сообщество, на чьи плечи, помимо образовательных задач, возложена и важнейшая воспитательная функция. В сложившихся условиях особенно важно поддержание эмоционального и психологического климата в педагогических коллективах, заметил председатель комитета и призвал членов профсоюзного движения в этой части оказать необходимую поддержку педагогам.

Наталья Горбачева согласилась, что эта профессия приобретает особое значение. «В этой ситуации приходит понимание того, насколько важна и сложна профессия учителя. Мы гордимся тем, что учителя являются членами нашего общероссийского профсоюза образования. Значит, они нам доверяют, чтобы мы представляли их социально-экономические профессиональные и трудовые интересы. И мы с полной ответственностью относимся к исполнению этой очень важной миссии», - подчеркнула она.

В администрации отметили, что отраслевое соглашение определяет позиции сторон, направленные на обеспечение стабильной и эффективной деятельности государственных образовательных организаций в Псковской области. Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в сфере образования. Документ также определяет согласованные меры по усилению социальной защищенности педагогов, а также их дополнительные социально-экономические, правовые и социальные гарантии и льготы.