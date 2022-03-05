Общество

Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области почти за два года пандемии

100 720 человек заразились коронавирусом в Псковской области за все время пандемии. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 751 жителя региона, сообщается в официальном Telegram-канале области.

На лечении находятся 4 462 человека: на амбулаторном — 4078, на стационарном — 384.

От коронавируса за сутки избавились 1209 пациентов (всего — 83 689). Скончались 1603 человека.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 32250/250

Великие Луки – 15902/151

Бежаницкий район – 1231/0

Великолукский район – 2520/10

Гдовский район – 1702/15

Дедовичский район – 2449/17

Дновский район – 799/4

Красногородский район – 857/5

Куньинский район – 876/20

Локнянский район – 961/0

Невельский район – 4525/28

Новоржевский район – 1027/12

Новосокольнический район – 2947/12

Опочецкий район – 3010/14

Островский район – 4696/54

Палкинский район – 924/11

Печорский район – 2264/9

Плюсский район – 1564/6

Порховский район – 3401/20

Псковский район – 8280/35

Пустошкинский район – 1239/4

Пушкиногорский район – 1304/11

Пыталовский район – 1336/0

Себежский район – 2367/39

Стругокрасненский район – 1625/9

Усвятский район – 618/15

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.