Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области почти за два года пандемии

100 720 человек заразились коронавирусом в Псковской области за все время пандемии. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 751 жителя региона, сообщается в официальном Telegram-канале области.
На лечении находятся 4 462 человека: на амбулаторном — 4078, на стационарном — 384.
От коронавируса за сутки избавились 1209 пациентов (всего — 83 689). Скончались 1603 человека.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 32250/250
- Великие Луки – 15902/151
- Бежаницкий район – 1231/0
- Великолукский район – 2520/10
- Гдовский район – 1702/15
- Дедовичский район – 2449/17
- Дновский район – 799/4
- Красногородский район – 857/5
- Куньинский район – 876/20
- Локнянский район – 961/0
- Невельский район – 4525/28
- Новоржевский район – 1027/12
- Новосокольнический район – 2947/12
- Опочецкий район – 3010/14
- Островский район – 4696/54
- Палкинский район – 924/11
- Печорский район – 2264/9
- Плюсский район – 1564/6
- Порховский район – 3401/20
- Псковский район – 8280/35
- Пустошкинский район – 1239/4
- Пушкиногорский район – 1304/11
- Пыталовский район – 1336/0
- Себежский район – 2367/39
- Стругокрасненский район – 1625/9
- Усвятский район – 618/15
Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.