Общество

В Роспотребнадзоре советуют не покупать цветы с декорациями на бутонах и стеблях

Рекомендации по выбору живых цветов жителям Псковской области дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, который моментально создает у нас нужное настроение, но покупка цветов – дело не только интересное, но и достаточно ответственное», - заметили в ведомстве.

При выборе живых цветов псковичам рекомендуют следовать следующим советам:

Для избежания резких перепадов температур нужно позаботиться о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от морозного воздуха, ветра, снега и других неблагоприятных воздействий. Обязательно нужно обращать внимание на свежесть цветов, на отсутствие признаков болезни, если цветы или иные декоративные растения продаются в горшках. При минусовой температуре на улице покупать цветы стоит только в закрытых помещениях, где температура воздуха положительная.

Свежесть цветов можно определить по ряду признаков. Эксперты советуют обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим. «Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и, в частности, роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" вовсе не является свидетельством "второй свежести" цветка», - отметили в ведомстве.

«Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли ваш букет "однодневкой" или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Эксперты заметили, что эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. «Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», - пояснили в ведомстве.

«Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне – живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без ваших на то пожеланий. И если вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации (не заказанные вами), скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести», - добавили в управлении.