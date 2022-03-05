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Общество

В Роспотребнадзоре советуют не покупать цветы с декорациями на бутонах и стеблях

05.03.2022 14:47|ПсковКомментариев: 0

Рекомендации по выбору живых цветов жителям Псковской области дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, который моментально создает у нас нужное настроение, но покупка цветов – дело не только интересное, но и достаточно ответственное», - заметили в ведомстве. 

При выборе живых цветов псковичам рекомендуют следовать следующим советам:

  1. Для избежания резких перепадов температур нужно позаботиться о том, чтобы в дороге к месту назначения цветы были надежно укрыты от морозного воздуха, ветра, снега и других неблагоприятных воздействий.
  2. Обязательно нужно обращать внимание на свежесть цветов, на отсутствие признаков болезни, если цветы или иные декоративные растения продаются в горшках.
  3. При минусовой температуре на улице покупать цветы стоит только в закрытых помещениях, где температура воздуха положительная.

Свежесть цветов можно определить по ряду признаков. Эксперты советуют обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим. «Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и, в частности, роз, является наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" вовсе не является свидетельством "второй свежести" цветка», - отметили в ведомстве.

«Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли ваш букет "однодневкой" или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но срок жизни такого цветка значительно меньше», - подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

Эксперты заметили, что эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно свеж. «Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений "не первой свежести" лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении», - пояснили в ведомстве. 

«Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне – живые цветы прекрасны сами по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без ваших на то пожеланий. И если вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации (не заказанные вами), скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – свежести», - добавили в управлении. 

Теги: #Роспотребнадзор #цветы #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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