Почти 300 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса за сутки

298 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
Всего повторно привился 45 951 человек.
Первый компонент прививки поставили 209 жителей региона. Всего - 291 820. Завершили курс вакцинации 200 человек. Так, привились от коронавируса 290 203 человека.
Медики использовали 80,7% поступившей в регион вакцины.
«Вакцинация остается одним из приоритетных направлений работы», - подчеркнул глава региона.