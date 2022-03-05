Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

В минувшую субботу, 5 марта, в Псковской области от коронавируса нового типа скончались ещё 5 человек. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии, таким образом, составило 1 608, об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на официальные источники.

Помимо этого, за минувшие сутки в регионе подтвердили ещё 706 новых случаев коронавируса (всего с марта 2020-го – 101 426). На амбулаторном и стационарном лечении с коронавирусом находятся 4 250 человек (+396 за 24 часа).

При этом возросло в регионе и количество выздоровевших. Так в субботу врачи выписали 1 195 пациентов, которым полностью удалось избавиться от коронавируса (в общей сложности 84 884).