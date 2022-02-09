Созвездие Орион и северное сияние запечатлел в одном кадре псковский фотограф

Псковский астроном-любитель, фотограф Сергей Попов запечатлел в одном кадре созвездие Орион и северное сияние. Снимок опубликован в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Сергей Попов
«Зимний охотник Орион и полярное сияние в одном кадре, - гласит подпись к фотографии. - Один кадр без сложения».
Орион — созвездие в области небесного экватора. Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии.
Северным (или полярным) сиянием называют свечение (люминесценцию) верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.