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Созвездие Орион и северное сияние запечатлел в одном кадре псковский фотограф

Псковский астроном-любитель, фотограф Сергей Попов запечатлел в одном кадре созвездие Орион и северное сияние. Снимок опубликован в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов

«Зимний охотник Орион и полярное сияние в одном кадре, - гласит подпись к фотографии. - Один кадр без сложения».

Орион — созвездие в области небесного экватора. Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии.

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Северным (или полярным) сиянием называют свечение (люминесценцию) верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.