МЧС напомнило псковичам о действиях при несчастных случаях на льду

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило жителям региона, как спастись при несчастных случаях на весеннем льду. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства сегодня, 6 марта.
«Бывают случаи, когда люди проваливаются под лед и, к сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Произойти такое может с любыми, будь то рыболовы, туристы, охотники, местные жители, сокращающие себе путь, или дети, играющие на льду. Никто не может быть полностью застрахован от несчастного случая на льду и сегодня вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, если беда все-таки приключилась.
Если вы оказались в воде, ни в коем случае не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Примерно половина всех теплопотерь приходится на голову. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек:
немедленно крикните ему, что идете на помощь;
ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;
если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги;
действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
подав провалившемуся рыбаку подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефонам 101, 112», - заключили в МЧС.