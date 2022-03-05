Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «60FM» (102.6 FM).

Как обычно, ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудят актуальные темы прошедшей недели. Кроме того, политический комментарий в эфире озвучит главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодня в выпуске:

Итоги первых этапов российско-украинских переговоров;

Масштабные санкции Запада и их последствия для экономики России;

Введение уголовной ответственности за фейки, дискредитирующие российскую армию;

Старт реконструкции Советского моста.

Начало программы в 13.05. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть на YouTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.