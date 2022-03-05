Общество

Псковский детский омбудсмен рассказала о работе с травлей среди подростков

Уполномоченные по правам ребенка последние несколько лет в своей работе уделяют много внимания проблеме насилия в детском коллективе. Об этом детский омбудсмен в Псковской области Наталия Соколова сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«...говорим про буллинг, хейзинг и моббинг. А если по-нашему, по-русски, про травлю. Это когда толпа целенаправленно и систематично унижает кого-то, внушая ему ничтожность и чувство вины за то, что он не такой, как они», - сказала Наталия Соколова.

По ее словам, травля развращает и придает зачинщику чувство безнаказанности.

«Она ставит "жертву" в состояние загнанного зверя. Она убивает гуманность в тех, кто наблюдает и принимает ее со стороны.

Ситуация травли погружает всех участников в стресс, который истощает психику, не дает сосредоточиться, мешает развитию. Когда есть травля, страдают все!», - отметила омбудсмен.

Также Наталия Соколова спросила своих подписчиков, что они чувствуют, когда читают про травлю и можно ли, по их мнению, справиться с травлей.