Общество

Когда в Псковской области обсудят смягчение антиковидных ограничений, рассказал губернатор

Как только число новых случаев заражения коронавирусом в сутки достигнет 400, руководство региона обсудит смягчение действующих антиковидных ограничений. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«На прошлой неделе динамика заболеваемости снизилась еще на 15%», - добавил глава региона.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 634 жителей псковской области. Всего - 102 060. На амбулаторном лечении сейчас находятся 3909 человек, на стационарном - 361.

Выздоровели 1202 человека. Всего - 88 086. Скончались с этим диагнозом 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 1616 человек.