Около 1300 жителей Псковской области привились от коронавируса за неделю. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
На данный момент в псковском регионе выполнили 72% вакцинации, добавил глава региона.
За прошедший день 76 человек привились первой аппликацией вакцины от коронавируса. Всего первым компонентом привились 292 017 человек. Оба компонента поставили 38 человек. Всего - 290 333.
Ревакцинировались 28 жителей региона. Таким образом, повторно привиться решили 46 060 человек.
Медики использовали 80,8% поступившей в регион вакцины.