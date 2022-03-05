Более 4 тысяч жителей Псковской области лечатся от COVID-19

4241 житель Псковской области лечится от COVID-19. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, амбулаторно лечатся 3876 пациентов, в стационаре — 365.
За сутки в регионе выявили 451 случай заражения коронавирусом (всего — 102 511), выздоровели 1187 пациентов (всего — 87 273). Скончались 1622 человека.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 32836/231
- Великие Луки – 16080/30
- Бежаницкий район – 1249/17
- Великолукский район – 2538/0
- Гдовский район – 1746/11
- Дедовичский район – 2509/6
- Дновский район – 853/22
- Красногородский район – 871/3
- Куньинский район – 893/0
- Локнянский район – 983/3
- Невельский район – 4641/41
- Новоржевский район – 1045/4
- Новосокольнический район – 2987/3
- Опочецкий район – 3067/10
- Островский район – 4770/0
- Палкинский район – 943/0
- Печорский район – 2307/0
- Плюсский район – 1613/0
- Порховский район – 3467/2
- Псковский район – 8394/29
- Пустошкинский район – 1257/3
- Пушкиногорский район – 1337/7
- Пыталовский район – 1364/0
- Себежский район – 2431/25
- Стругокрасненский район – 1659/0
- Усвятский район – 625/4