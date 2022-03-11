Псковская область направит в Москву инициативы по стабилизации рынка труда

Основные направления корректировки существующих мер поддержки рынка труда рассмотрены на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Социальная политика». Псковскую область на совещании, которое прошло в пятницу, 11 марта, представляла первый заместитель губернатора Вера Емельянова и руководители профильных органов исполнительной власти.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков представил участникам заседания ситуацию на рынке труда и занятости, которая сложилась в настоящий момент, а также прогнозные оценки по ее развитию. Он подчеркнул, что субъекты РФ должны продолжить работу над региональными программами поддержки занятости, в рамках которых предполагается реализовывать мероприятия за счет средств регионального и федерального бюджетов. В настоящее время министерством также подготовлен первоочередной пакет мер, разработаны соответствующие нормативные документы, которые в ближайшее время будут озвучены на уровне правительства России.
В ходе заседании комиссии представители российских регионов озвучили ряд предложений, направленных на стабилизацию рынка труда, изменение механизмов социальной поддержки граждан. Инициативы после окончательной проработки на федеральный уровень направит и Псковская область.
В числе ключевых предложений, которые сегодня были озвучены представителями российских регионов, можно отнести расширение общественных и временных работ, развитие и корректировку программ по переобучению и повышению квалификации, оказание поддержки по перепрофилированию организаций и другие меры, направленные на сохранение или открытие новых рабочих мест. Все инициативы, поступившие от субъектов, после анализа будут представлены президенту и правительства России.
По итогам заседания Вера Емельянова подчеркнула, что сейчас как на региональном, так и федеральном уровнях ведется оперативный ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда и занятости. «Получился предметный, конкретный разговор, который в первую очередь коснулся службы труда и занятости. В условии существующих вызовов нужны адекватные меры, чтобы защитить наших граждан, защитить рынок труда, сделать его устойчивым и безопасным, сохранить реальные доходы граждан и развивать систему социальных выплат с учетом реальных потребностей людей», — заметила первый вице-губернатор.