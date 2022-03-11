Общество

В Великих Луках прошла акция в поддержку спецоперации РФ на Украине

Свет в окнах зданий в Великих Луках зажгли в виде буквы Z. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, флешмоб прошел в пятницу, 11 марта, в 20.00. Символом Z великолучане выразили свою поддержку военной спецоперации РФ на Украине.

Символ зажегся на фасаде зданий управления образования и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. В виде буквы Z вечером светились окна здания гостиницы «Юбилейная», которая расположена на центральной площади города.

Отметим, что инициаторами акции стали местное отделение партии «Единая Россия», администрация города и молодежь Великих Лук.

На фото: гостиница «Юбилейная»