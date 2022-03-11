Общество

Под Псковом разыскивают сбежавшего пони

Сбежавшего пони черного цвета разыскивают в Псковском районе. В последний раз животное видели в деревне Солоново.

Фото: Екатерина Гусева / «Жесть по-псковски»

Хозяйка животного разместила информацию о пропаже в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Тех, кому что-либо известно о местонахождении пони, просят обращаться по телефону: 8 911 350 35 55.

В комментариях к записи подписчики сообщили, что пони действительно видели в указанном населенном пункте. По их словам, животное не подходит к людям.