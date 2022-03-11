Общество

Малые архитектурные формы появятся в двух общественных местах в Пскове

Малые архитектурные формы появятся в Финском парке и в сквере академика Исаака Кикоина в Пскове. Об этом по итогу встречи с главой администрации города Борисом Елкиным сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Обсудили благоустройство общественных пространств при помощи малых архитектурных форм. Первые объекты появятся в Финском парке и в сквере К. И. Кикоина», - написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Ранее в Финском парке планировали запустить музыкальное сопровождение.