Общество

Музыкальное сопровождение планируют запустить в Финском парке Пскова

Музыкальное сопровождение планируют запустить в Финском парке Пскова. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

Сити-менеджер отметил, что есть предложения включить тематическую фоновую музыку на детской площадке в Финском парке. «Управлению городского хозяйства поставил задачу посчитать, сколько это будет стоить. Подумаем, может, в этом году получится реализовать», - сказал он.

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При этом сити-менеджер напомнил, что в городе есть локации, где уже звучала музыка, в частности, на улице Пушкина в ходе новогодней ярмарки.