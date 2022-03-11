Общество

Жители Псковской области смогут увидеть полярное сияние 13 марта

Жители Пскова и Псковской области смогут увидеть полярное сияние вечером 13 марта и ночью 14 марта. Об этом в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил фотограф, астроном-любитель Петр Митрофанов.

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Ближайшим вечером и ночью есть шансы на видимость полярного сияния. Индекс геомагнитной активности около 6 и по прогнозу может быть в районе 5-6 всю ночь. Однако наползающая с запада перистая облачность может существенно помешать наблюдениям. Для успешной видимости полярного сияния нужно выйти к северу в открытое место, вдали от городской и местной засветки фонарями (в городе увидеть сияние затруднительно). Еще проще зафиксировать полярное сияние фотографически», - посоветовал Петр Митрофанов.

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Он также добавил, что на горе Соколихе в Пскове у монумента «Ледовое побоище» горит прожектор, который может помешать наблюдениям и засветить кадры.

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«Если снимать к югу от него, то возможно. Особо далеко можно не уезжать, так как свет от Луны все равно будет засвечивать небо, но полярное сияние, если оно будет, и не помешает облачность, будет заметно и при лунном свете», - объяснил астроном-любитель.