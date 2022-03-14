Общество

В Псковской области возбудили семь дел по фактам загрязнения воздуха

Природоохранный прокурор проводит проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в Пскове, Великих Луках и в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Проверка предприятий проводится с привлечением комитета по природным ресурсам и экологии региона. Мероприятие охватывает организации, из-за которых происходят выбросы загрязняющих веществ (диоксида азота, оксидов железа и хрома и других) в атмосферный воздух, что негативным образом влияет на окружающую среду.

В результате были выявлены факты отсутствия постановки на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также отсутствие инвентаризации источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, была обнаружена ненадлежащая эксплуатация установок очистки газа.

По итогам проверки в адрес руководителей организаций внесли три представления об устранении нарушений, объявили одно предостережение о недопустимости нарушения закона. Помимо этого, возбудили семь дел об административных правонарушениях по статьям 8.1 и 8.46, части 3 статьи 8.21 КоАП РФ. В ведомстве отметили, что мероприятия продолжаются.