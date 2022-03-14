Общество

Еще более 1200 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

1263 жителя Псковской области вылечились от коронавируса за сутки, всего - 94 500, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За прошедший день выявили 102 случая заражения COVID-19, всего - 104 090. На амбулаторном лечении находится 2 461 человек, на стационарном - 270.

Скончались еще четыре человека, всего коронавирус унес жизни 1 655 жителей региона.

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Статистики заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33160/9

Великие Луки – 16235/1

Бежаницкий район – 1301/14

Великолукский район – 2558/1

Гдовский район – 1788/2

Дедовичский район – 2596/3

Дновский район – 874/6

Красногородский район – 900/1

Куньинский район – 924/3

Локнянский район – 1008/0

Невельский район – 4712/7

Новоржевский район – 1074/2

Новосокольнический район – 3033/1

Опочецкий район – 3106/4

Островский район – 4888/2

Палкинский район – 970/1

Печорский район – 2362/3

Плюсский район – 1639/0

Порховский район – 3550/2

Псковский район – 8485/21

Пустошкинский район – 1269/1

Пушкиногорский район – 1383/5

Пыталовский район – 1427/5

Себежский район – 2477/8

Стругокрасненский район – 1686/0

Усвятский район – 639/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.