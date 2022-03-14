Еще более 1200 жителей Псковской области вылечились от коронавируса

1263 жителя Псковской области вылечились от коронавируса за сутки, всего - 94 500, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За прошедший день выявили 102 случая заражения COVID-19, всего - 104 090. На амбулаторном лечении находится 2 461 человек, на стационарном - 270.
Скончались еще четыре человека, всего коронавирус унес жизни 1 655 жителей региона.
Статистики заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33160/9
Великие Луки – 16235/1
Бежаницкий район – 1301/14
Великолукский район – 2558/1
Гдовский район – 1788/2
Дедовичский район – 2596/3
Дновский район – 874/6
Красногородский район – 900/1
Куньинский район – 924/3
Локнянский район – 1008/0
Невельский район – 4712/7
Новоржевский район – 1074/2
Новосокольнический район – 3033/1
Опочецкий район – 3106/4
Островский район – 4888/2
Палкинский район – 970/1
Печорский район – 2362/3
Плюсский район – 1639/0
Порховский район – 3550/2
Псковский район – 8485/21
Пустошкинский район – 1269/1
Пушкиногорский район – 1383/5
Пыталовский район – 1427/5
Себежский район – 2477/8
Стругокрасненский район – 1686/0
Усвятский район – 639/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.